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    12 июля 2004

    Cypress предложила референс-дизайн для мультимедийных платформ с поддержкой MTP:

    18:18

    Фото дня: Leadtek PCX5750, PCX5900 в нашей лаборатории:

    17:21

    AOpen анонсировала Aeolus PCX 5900-DV128 и Aeolus PCX 5750-DV128:

    17:03

    Планы Dell по использованию NiMH-аккумуляторов: рост цены вместо снижения:

    16:35

    Поставки системных плат с Тайваня в июне: рост вместо спада:

    15:20

    NVIDIA и ATI снижают выпуск low-end графических процессоров:

    13:58

    Запись: DVD2One v.1.5.0:

    13:55

    Утилиты: RegCool v.2.500 Beta:

    13:30

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.7.4:

    13:05

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 1579 Beta:

    12:40

    Настройщики: Super Utilities v.2.82:

    12:15

    Безопасность: Tiny Personal Firewall v.6.0.94:

    11:50

    В будущих BlackBerry будет реализована поддержка Bluetooth, Wi-Fi:

    11:30

    Запись: DeepBurner v.1.1.1.128:

    11:25

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.0.345:

    11:25

    Бета-версия драйверов для сетевых контроллеров Intel:

    11:05

    Dell полностью отказывается от Windows. Microsoft готовится усмирять отступника:

    11:02

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 июля):

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 5 по 11 июля 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 5 по 11 июля 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 5 по 11 июля 2004 года):

    10:00

    Мировой рынок памяти: цены продолжают снижаться:

    09:56

    AOpen начала продажи SFF-систем XC Cube EX915:

    09:53

    PIXMA: новая серия принтеров и МФУ Canon:

    04:19

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