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    16 июля 2004

    Transcend JetFlash — теперь — и MP3-плеер:

    16:07

    Intel может отложить выпуск Alviso до следующего года:

    15:01

    Настройщики: A-Tuner v.1.9.5.5672:

    14:20

    Менеджеры закачек: HiDownload v.5.5:

    13:55

    XA52P — SATA DVD/CD-ROM от MSI:

    13:53

    Интернет и сети: WinGate v.6.0.0.975 RC2:

    13:30

    Intel: линейка Pentium M пополнилась low-end моделью, Banias:

    13:23

    Мультимедиа: Dr.DivX v.1.05:

    13:05

    Intel инвестирует в фабрику в Колорадо 400 млн. долларов:

    13:04

    Кодеки: DivX v.5.2:

    12:40

    Каталогизаторы: Tag&Rename v.3.1.5:

    12:15

    Apple: в задержках iMac винить IBM:

    12:11

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.0 RC3:

    11:50

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.8 Alpha 2:

    11:25

    RADEON X800 XT Platinum Edition — очередная видеокарта S/U/M/A/:

    11:05

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.1:

    11:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.62.11 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    10:45

    CoolPad — раздвижной кулер Thermaltake для ноутбуков:

    10:42

    Microsoft: Service Pack 2 Build 2162 для Windows XP (Express Install) – "Привет пиратам!":

    10:30

    Мировой рынок памяти: сезонный рост спроса может начаться не в июле, а в августе:

    10:19

    Две новых версии неофициальных WHQL-драйверов для чипсетов nForce 1/2/3:

    10:15

    Playbox MP500SA FM: новый MP3/CD-проигрыватель Cyberstate:

    10:08

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 июля):

    10:00

    Новые камеры и ПО Sony для удаленного наблюдения:

    09:22

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