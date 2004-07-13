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    13 июля 2004

    Agere предлагает обеспечить поддержку пропускной способности WLAN в 500 Мбит/с:

    18:29

    Спрос на микросхемы SDR SDRAM низкой плотности в 3 квартале может быть ниже ожидавшегося:

    17:29

    Мультимедийные комплекты для систем на базе Microsoft Windows XP MCE: вариант ATI:

    16:55

    LaCie представляет Bigger Disk Extreme: емкостью до 1,6 Тб:

    16:24

    Линейка серверов IBM @Server p5 на Power5: обгоняя HP:

    14:33

    NVIDIA предлагает комплекты для домашних медиацентров на Windows XP MCE:

    13:13

    DVR-A08 — обновление линейки DVD±R/RW-приводов Pioneer:

    12:38

    EPSON PhotoPC L-410 — 4-мегапиксельная камера начального уровня:

    11:49

    Mitsubishi Electric представила самый тонкий модуль 2 мегапиксельной камеры:

    11:27

    Фото дня: видеокарты MSI PCX 5750 и MSI RADEON X600 XT в нашей лаборатории:

    10:07

    Samsung и Toshiba: наступило время снижения цен на флэш-память:

    00:03

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