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    10 июля 2004

    Короткое счастье полупроводниковой промышленности продлится до 2006 года:

    16:06

    Чистильщики: Driver Cleaner v.3.2:

    16:00

    Тестовые приложения: HD Tach v.3.0.1.0:

    15:35

    Настройщики: Tweak-XP Pro v.3.0.5:

    15:10

    Мультимедиа: RealOne Player v.10.0 Final (Build 6.0.12.883):

    14:45

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.26.00.01:

    14:20

    Утилиты: SpyBuddy v.3.0:

    13:55

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2005 v.1.1.0:

    13:30

    Архиваторы: PowerArchiver 2004 v.9.0 Beta 3:

    13:05

    Диагностика: HWiNFO v.4.94:

    12:40

    Кодеки: ffdshow Build 09-07-2004:

    12:15

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    11:50

    Неофициальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    11:25

    MCW5002-64T — элемент Пельтье с водяным охлаждением от Swiftech:

    11:09

    Обновление прошивок для приводов Lite-On и MSI:

    11:05

    Обновление драйверов для видеокарт Leadtek серии Winfast:

    10:45

    Диагностика: Centrino Mobile Technology Test Utility v.1.0:

    10:30

    HP и PalmOne останутся единственными лидерами рынка КПК?:

    10:18

    Диагностика: Hyper-Threading Technology Test Utility v.1.0:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 июля):

    10:00

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