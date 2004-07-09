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    9 июля 2004

    Z10 и G530: еще две новые камеры Konica Minolta:

    15:57

    Microsoft Optical Mouse by S+ARCK — очередная "моддинговая" мышь:

    15:02

    GSA-5120D: внешний пишущий DVD-привод LG:

    14:29

    Imation начинает продажи USB 2.0 Swivel Flash Drive емкостью 1 Гб:

    13:26

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R331 08.07.2004:

    12:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.0.7.2 Final:

    11:50

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.7.1:

    11:25

    Полноценные поставки плат на i915 начнутся в конце июля:

    11:09

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.0.9.2 Final:

    11:05

    Viking начинает поставки 2-Гб RDIMM-модулей DDR2:

    10:57

    Обновление прошивок для DVD-приводов BTC:

    10:45

    Фото дня: HIS Excalibur X800 PRO IceQ II VIVO LE в нашей лаборатории:

    10:33

    Обновление прошивок для видеокарт Gigabyte (ATI):

    10:30

    Официальные драйверы для IGP/IXP (Catalyst 4.7 fixed):

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 июля):

    10:00

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