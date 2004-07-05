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    5 июля 2004

    Обмен файлами: eMule v.0.43b:

    21:20

    Запись: NeroMIX v.1.4.0.22b:

    21:10

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.22b:

    20:55

    Запись: Nero Burning Rom v.6.3.1.17:

    20:40

    Текстовые редакторы: Win32Pad v.1.5.4:

    20:20

    Официальные драйверы от NVIDIA под Linux:

    20:05

    Антивирусы: F-Prot v.3.15, v.4.4.2:

    19:50

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.2.0.50:

    19:35

    Тестовые приложения: Fraps v.2.2.3:

    19:15

    Архиваторы: PowerArchiver 2004 v.9.0 Beta 2:

    19:00

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.27 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.03:

    18:45

    Веб-бразуеры: NetCaptor v.7.5.2:

    18:30

    Интернет и сети: SecureCRT v.4.1.7:

    18:10

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.1 Final:

    17:55

    Настройщики: RivaTuner v.2.0 RC15 Hotfix:

    17:40

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.0.9.1 Final:

    17:25

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.0.7.1 Final:

    17:05

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.10.20b:

    16:50

    Фото дня: ABIT RADEON X600XT и RADEON X800 PRO в нашей лаборатории:

    16:48

    Менеджеры закачек: Download Accelerator Plus v.7.2:

    16:35

    Мультимедиа: WinAmp v.5.03с:

    16:35

    Новый способ изготовления проводников: с помощью чернил:

    16:27

    Запись: CDBurnerXP Pro v.2.2.9:

    16:20

    Утилиты: IsoBuster Pro v.1.6.0.19:

    16:00

    Imation: 4 новых ридера серии FlashGO!:

    15:51

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.2.0.3 Build 0703 Beta:

    15:45

    Диагностика: Motherboard Monitor v.5.3.7.0 Patch 1:

    15:15

    Настройщики: PowerStrip v.3.50 Final:

    14:55

    Настройщики: ATI Radeon BIOS Tuner (RaBiT) v.1.2:

    14:40

    Мультимедиа: ATi Multimedia Center v.9.1:

    14:25

    Настройщики: Samurize v.1.5.5:

    14:10

    Обмен файлами: WinMX v.3.35:

    13:55

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.1.5:

    13:35

    Intel готовит новое снижение цен на процессоры Celeron:

    13:34

    Диагностика: Intel Desktop Control Center v.1.2.0059:

    13:30

    Micron о планах выхода на рынок микросхем NAND-флэш:

    13:25

    Кодеки: ffdshow Build 01-07-2004b SSE2:

    13:20

    Мультимедиа: RadLight v.4.0 Pre-Beta 2 Build 3:

    13:05

    Настройщики: Magic Utilities 2004 v.3.10:

    12:45

    Мультимедиа: AnyDVD v.3.8.2.3:

    12:30

    Китай: внедряем IPv9 — "про запас":

    12:27

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.3.10:

    12:15

    PSC о третьей 12-дюймовой фабрике и контрактном производстве:

    12:00

    Утилиты: PlexTools Professional v.2.15:

    12:00

    Диагностика: ASUS Ai Booster v.2.00.27:

    11:50

    Новый сборник драйверов для видеокарт и мобильной графики чипсетов ATI:

    11:40

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    11:30

    Настройщики: Gainward Expert Tools v.3.17:

    11:20

    Официальные драйверы для RAID-контроллеров SiS:

    11:10

    Свежие драйверы для мониторов Belinea:

    11:00

    Pocket Loox 700 серии: скорректированные данные:

    10:57

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    10:55

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    10:50

    Обновление BIOS для RAID-контроллеров HighPoint:

    10:45

    Обновление прошивок для приводов ASUS, Lite-On, Nec, Plextor и Samsung:

    10:40

    Неофициальные драйверы ForceWare v.61.34/v.61.36 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    10:35

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.61:

    10:30

    Диагностика: Diagnostics Audigy2 v.3.10.21:

    10:25

    Новая версия драйверов для TV FM CARD от ASUS:

    10:20

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 июля):

    10:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 28 июня по 4 июля 2004 года):

    10:10

    Падение спроса на DRAM, флэш, микропроцессоры — начало очередного упадка рынка ИС?:

    10:07

    Все драйверы прошедшей недели (с 28 июня по 4 июля 2004 года):

    10:05

    Все BIOS прошедшей недели (с 28 июня по 4 июля 2004 года):

    10:00

    Рынок полупроводников растет, как на дрожжах:

    09:34

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