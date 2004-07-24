  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    24 июля 2004

    Настройщики: Tweak FX v.7.0 Final:

    15:35

    Интернет и сети: Hyena v.6.0b:

    15:10

    Утилиты: DameWare NT Utilities v.4.4:

    14:45

    Утилиты: RegCool v.3.002:

    14:20

    Диагностика: CPU Identification v.1.6:

    13:55

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.2.8:

    13:30

    Настройщики: Safe XP v.1.4.7.25:

    13:05

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.60.02:

    12:40

    Линейка систем охлаждения POSEIDON пополнилась 4 моделями:

    12:22

    Утилиты: Tray Helper v.4.3:

    12:15

    VIA анонсировала HDTV-кодер VT1625:

    11:53

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.8.3 Final:

    11:50

    Диагностика: SpeedFan v.4.14:

    11:25

    Microsoft: Service Pack 1 Beta (Build 1218) для Windows 2003 Server:

    11:05

    Новые драйверы для встроенного видео VIA/S3:

    10:45

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 (Vinyl Audio Codec) чипсетов VIA:

    10:30

    Европейский рынок ноутбуков: оценка Context:

    10:16

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 июля):

    10:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018