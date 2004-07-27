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    27 июля 2004

    SEC представила SoC для HDTV:

    16:06

    UDO-диски: новые носители Verbatim емкостью до 30 Гб:

    16:04

    Samsung снижает цену 64 Мбит SDR SDRAM, Тайвань на грани паники:

    15:42

    Настройщики: Throttle v.6.7.26.2004:

    15:10

    dp4200: новая цифровая камера Rollei:

    15:01

    Настройщики: SuperRam v.5.7.26.2004:

    14:45

    Cypress расширяет линейку микросхем памяти FLEx72:

    14:21

    Настройщики: PCMedik v.6.7.26.2004:

    14:20

    Настройщики: PCBoost v.3.7.26.2004:

    13:55

    Настройщики: Super Utilities v.2.86:

    13:30

    Compaq nx9020, nx9030 и nx9040: новые ноутбуки Hewlett-Packard:

    13:22

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.3.5:

    13:05

    Elpida готова к серийному производству DDR2 SDRAM по 0,10-мкм технологии:

    13:00

    Резервное копирование: Acronis True Image v.7.0 Build 627:

    12:40

    Утилиты: Talisman Desktop v.2.8 Beta Build 2802:

    12:15

    mp3blue или Мама, поставь мою куртку заряжаться:

    12:08

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.43:

    11:50

    Проблемы с Olympus CAMEDIA C-8080 Wide Zoom: проверьте серийный номер камеры:

    11:29

    Запись: DeepBurner Pro v.1.1.1.129:

    11:25

    Утилиты: ManageDesk v.2.20d:

    11:05

    Безопасность: ZoneAlarm Pro v.5.1.009 Beta:

    10:45

    UMC и TSMC наконец-то могут передохнуть:

    10:36

    Кодеки: ffdshow Build 25-07-2004 Alpha:

    10:30

    Мировой рынок памяти: снижение цен в ожидании конца месяца:

    10:16

    Мультимедиа: DVD Shrink v.3.2.0.14:

    10:15

    Microsoft: DirectX 9.0c — официально!:

    10:00

    Три новых серии КПК Hewlett-Packard: h6300, hx4700 и rx3000:

    07:20

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