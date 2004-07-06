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    6 июля 2004

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.3.0:

    18:30

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.26.00.00:

    17:40

    Vosonic X´S-Drive Pro VP3310: цифровой альбом, считыватель флэш-карт и MP3-проигрыватель:

    17:38

    Резервное копирование: Backup Watcher for MySQL v.1.7.4:

    17:15

    Настройщики: Throttle v.6.7.5.2004:

    16:50

    Настройщики: PCBoost v.3.7.5.2004:

    16:25

    Настройщики: SuperRam v.5.7.5.2004:

    16:00

    Настройщики: PCMedik v.6.7.5.2004:

    15:35

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.42:

    15:10

    Утилиты: RegCool v.2.499 Beta:

    14:45

    Atmel предлагает две 32 Мбит конфигурационных ИС для FPGA-решений:

    14:36

    Новинки от Onkyo: цифровой Hi-Fi стереоусилитель A-1VL и CD-плеер C-1VL:

    14:30

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.3.99 Build 005:

    14:20

    Intel возобновляет поставки Grantsdale:

    14:05

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.2.7:

    13:55

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.3.12:

    13:30

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.05:

    13:05

    Настройщики: Fresh UI v.7.14:

    12:35

    Обмен файлами: eDonkey2000 и Overnet v.0.53a:

    12:10

    Фото дня: видеокарты Gigabyte RADEON X800XT и Leadtek WinFast A400 GT в нашей лаборатории:

    11:56

    Архиваторы: WinRAR v.3.40 Beta 2:

    11:45

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.61:

    11:25

    Pocket LOOX v70 — японский "внутренний" вариант LOOX 720?:

    11:22

    Утилиты: True Launch Bar v.3.0:

    11:05

    Тайваньские производители DVD-приводов приглядываются к сектору автомобильной техники:

    10:55

    Мультимедиа: Zoom Player v.4.01 RC1:

    10:45

    GH и G: экологически чистые модули памяти от IO-Data:

    10:34

    Неофициальные драйверы ForceWare v.61.80 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    10:30

    Утилиты: AOpen WinBIOS v.1.04.38:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 июля):

    10:00

    Мировой рынок памяти: спрос остается слабым, цены снижаются:

    09:53

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