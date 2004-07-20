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    20 июля 2004

    Фото дня: видеокарта Galaxy 3DG Glacier GeForce 6800 в нашей лаборатории:

    19:02

    Настройщики: Throttle v.6.7.19.2004:

    16:50

    Verbatim начинает выпуск 16X DVD+R:

    16:43

    Настройщики: SuperRam v.5.7.19.2004:

    16:25

    Настройщики: PCMedik v.6.7.19.2004:

    16:00

    Настройщики: PCBoost v.3.7.19.2004:

    15:35

    Менеджеры закачек: InstantGet v.1.95:

    15:10

    PowerShot A85 — обновление PowerShot A70:

    14:50

    Утилиты: ManageDesk v.2.20 Beta:

    14:45

    NFR DVD: 100 Гб на диск – не проблема!:

    14:21

    Настройщики: Super Utilities v.2.85:

    14:20

    MRV представляет новые медиаконвертеры семейства FiberDriver:

    14:10

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.3.4:

    13:55

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2005 v.1.1.1:

    13:30

    Менеджеры закачек: LeechGet v.1.1 RC 1520:

    13:05

    Обмен файлами: eMule v.0.43b Updated:

    12:40

    Тайваньские производители памяти: страсти по корпусировке:

    12:34

    Безопасность: ZoneAlarm Pro v.5.1.001 Beta:

    12:15

    Intel: воскресное снижение цен на процессоры, обновление позиций прайс-листа:

    12:09

    Тестовые приложения: Fraps v.2.2.4:

    11:50

    Веб-браузеры: Opera v.7.53 Final:

    11:25

    Sigma 18 — 50mm F2.8 EX DC — обновление линейки объективов для цифровых SLR:

    11:13

    Менеджеры закачек: Net Transport v.1.91:

    11:05

    Matsushita приобретает у Rambus лицензию на интерфейсы DDR и XDR для бытовой электроники:

    10:55

    Настройщики: ATI Radeon BIOS Tuner (RaBiT) v.1.3:

    10:45

    Новая версия драйверов для Ethernet-контроллеров SiS:

    10:30

    Официальные драйверы для чипсетов NVIDIA nForce 1/2/3:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 июля):

    10:00

    Мировой рынок памяти: контрактные цены снижены, трейдеры выжидают:

    09:56

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