  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    29 июля 2004

    Joybook 6000 и DW1620R: новый ноутбук и пишущий DVD-привод BenQ:

    16:58

    XGI планирует представить 3 процессора для PCI Express карт и конкурировать с лидерами на равных:

    14:14

    ATI: до конца года доля выпуска PCI-E плат может вырасти до 40%:

    13:16

    TDK представила DVD-привод с записью DVD+R9:

    12:43

    Fujifilm FinePix F810 — в продолжение серии:

    12:40

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.3.6:

    11:50

    H20-220/80 — два комплекта жидкостного охлаждения от SwiftTech:

    11:41

    Диагностика: Intel Desktop Control Center v.1.2.0060:

    11:25

    IDC: продажи КПК падают из-за увеличения продаж смартфонов:

    11:15

    Резервное копирование: Acronis True Image v.8.0 Build 764:

    11:05

    Диагностика: Hmonitor v.4.1.4.3:

    10:45

    PSC отдает под контрактное производство часть мощностей Fab12A:

    10:43

    Настройщики: WinXP Manager v.4.8.4.2:

    10:30

    Intel готовит единую платформу для Itanium и Xeon к 2007 году:

    10:30

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    10:15

    Фото дня: флэш-карты и USB накопители SanDisk в нашей лаборатории:

    10:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 июля):

    10:00

    10 ведущих производителей DRAM во 2 кв. 2004, Hynix на втором месте:

    09:14

    80х WA CF-карты Lexar Media: 4 Гб и 12 Мб/с:

    06:34

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018