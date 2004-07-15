  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 июля 2004

    STMicroelectronic расширяет линеку микросхем NAND-флэш:

    18:18

    SyChip готовится к поставкам встроенных WLAN модулей для устройств с Palm OS:

    17:32

    AMD: успех во втором квартале обеспечили продажи Spansion, AMD Opteron и Mobile AMD Athlon64:

    16:35

    Интернет и сети: Active Network Monitor v.2.0:

    14:20

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Manager v.1.15:

    13:55

    Настройщики: AMS Fast Defrag v.2.18/v.2.04:

    13:30

    Albatron PX915G Pro — официальное признание возможности разгона:

    13:13

    Мультимедиа: mp3Tag v.4.2:

    13:05

    MOC2-U: внешний магнитооптический привод IO-Data:

    13:02

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.6.0.6.56:

    12:40

    Canon представила две сетевые камеры с функциональностью сервера:

    12:32

    Intel готовится представить чип с 1 млрд. транзисторов уже в следующем году:

    12:18

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere v.5.33.435:

    12:15

    Ballistix — новая линейка DDR/DDR2 SDRAM DIMM Crucial:

    11:58

    Настройщики: WinXP Manager v.4.8.4.1:

    11:50

    Снижение Samsung цен на 17" ЖК-панели в Европе — не более, чем слухи?:

    11:29

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.7.5:

    11:25

    Обмен файлами: KaZaA v.2.6.4:

    11:05

    Программирование: PHP v.4.3.8 Final:

    10:45

    Kingston обновляет линейку HyperX DDR400 SDRAM DIMM:

    10:40

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom:

    10:30

    Обновление прошивок для приводов Lite-On:

    10:15

    Фото дня: видеокарта MSI GeForce 6800 в нашей лаборатории:

    10:02

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 июля):

    10:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018