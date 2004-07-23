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    23 июля 2004

    AMD vs. Intel, 2 квартал 2004 года: предварительные данные:

    16:46

    Мировой рынок памяти: признаков начала роста спроса перед учебным годом нет:

    15:42

    Интернет и сети: NETObserver v.2.98:

    15:35

    Финансовая судьба Transmeta в руках Efficeon:

    15:27

    Утилиты: ManageDesk v.2.20c:

    15:10

    Запись: Original CD Emulator v.2.20:

    14:45

    ATI и Intel: совместная программа усилит давление на тайваньских производителей:

    14:21

    Настройщики: RegSupreme Pro v.1.0.0.22:

    14:20

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.2:

    13:55

    Настройщики: PerfectDisk v.6.0 (Build 34):

    13:30

    Безопасность: SpyRemover v.2.02:

    13:05

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.10:

    12:40

    TOXIC X800 PRO VIVO: новый графический адаптер Sapphire:

    12:15

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.12.03 Beta:

    12:15

    Kyocera Finecam SL400R: в цветовой гамме iPod mini:

    11:56

    Неофициальные драйверы ForceWare v.62.20 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    11:50

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.44:

    11:25

    Две новых версии неофициальных WHQL-драйверов для чипсетов nForce 1/2/3:

    11:05

    Green House выпускает 80х CF-карты емкостью до 6 Гб:

    10:35

    Обновление драйверов для мобильной графики ATI:

    10:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On и Samsung:

    10:30

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    10:15

    Iomega: разработки DCT свернуты, фокус — на REV:

    10:09

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 июля):

    10:00

    ИБП N-Power Smart-Vision S — новые модели с "чистой" синусоидой на выходе:

    09:37

    ViA IICT: 1-ГГц носимый ПК InfoLogix:

    08:38

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