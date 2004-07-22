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    22 июля 2004

    В следующем месяце цены на 19" ЖК-панели могут упасть на 20 долларов:

    18:56

    LanParty 925X-T2 — плата DFI на Intel 925X:

    17:42

    GO2 Music P11: еще один MP3-проигрыватель TwinMOS:

    14:22

    PNY обновляет линйку карт Verto PCI Express решениями:

    13:36

    Интернет и сети: Alchemy Network Monitor v.6.0:

    13:05

    Toshiba Qosmio — официальное представление:

    13:04

    Начало коммерческого производства OLED откладывается:

    12:45

    Мультимедиа: ImTOO DVD Ripper v.2.0.12:

    12:40

    Безопасность: pcInternet Patrol v.3.1 Build 7:

    12:15

    Интернет и сети: Bandwidth Monitor Extreme v.2.35:

    11:50

    Acer — лидер поставок ноутбуков в Европе во втором квартале:

    11:29

    Matsushita намерена увеличивать выпуск цифровых фотокамер:

    11:27

    Настройщики: WinBoost v.4.86:

    11:25

    Мультимедиа: Zoom Player v.4.01 RC2:

    11:05

    Top 10 поставщиков полупроводников в 1 половине 2004 года:

    11:02

    Графические редакторы: GIMP v.2.1.2 Dev:

    10:45

    Soltek SL-K8TPro-939, официально:

    10:40

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    10:30

    Elpida представила DDR400 SDRAM для бытовой электроники:

    10:23

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров Intel:

    10:15

    SN95G5 — SFF barebone система Shuttle на nForce 3 Ultra:

    10:09

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 июля):

    10:00

    Мировой рынок памяти: OEM-память привлекает внимание:

    09:56

    Vixlim: ЭЛТ Samsung сниженной длины для ЦТВ-приемников:

    08:44

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