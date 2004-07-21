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    21 июля 2004

    Графические платы с 512 Мб видеопамяти – ждем осенью:

    15:30

    Мультимедиа: MP3tag v.2.23:

    15:10

    Cordless Desktop LX 500, LX 501, LX 300 — новый дизайн беспроводных клавиатур Logitech:

    15:09

    Мультимедиа: RadLight v.4.0 Beta 1 Build 1:

    14:45

    In-Stat/MDR: Intel вырабатывает новые стратегии производства и маркетинга:

    14:36

    Архиваторы: WinZip v.9.0 SR-1 Beta Build 6195:

    14:20

    Утилиты: Ad Muncher v.4.53.9408 Beta:

    13:55

    Pentium M 738/733/723 — дополнения из официального пресс-релиза Intel:

    13:43

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.1.7:

    13:30

    Bluetooth и GPS-приемник: аксессуары для Dell Axim X30:

    13:16

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.10:

    13:05

    Новая версия RightMark 3DSound — 1.20:

    12:53

    Новая версия RightMark 3DSound — 1.20:

    12:53

    Panasonic обновляет линейку камер 6 моделями:

    12:42

    Официальные драйверы ForceWare v.61.76 от NVIDIA:

    12:40

    Диагностика: MSI PC Alert 4 v.4.0.6.7:

    12:15

    Фото дня: USB тюнер Compro VideoMate For You/Stereo в нашей лаборатории:

    11:52

    Диагностика: Intel Processor Frequency ID Utility v.7.1:

    11:50

    Philips выпускает универсальную оптическую головку:

    11:31

    Утилиты: ASUS GameFace v.2.03:

    11:25

    Cybershot DSC-P150 — 7-мегапиксельная камера Sony:

    11:22

    Диагностика: SmartDoctor v.4.45/v.4.47:

    11:05

    Atheros представила WLAN-чипсет для HDTV:

    10:57

    Обновление драйверов для видеокарт ASUS (ATI):

    10:45

    Обновление драйверов для видеокарт ASUS (NVIDIA):

    10:30

    Диагностика: Abit EQ Hardware Monitor v.1.210:

    10:15

    MBOA-UWB в Киото: фотографии решений, планы…:

    10:08

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 июля):

    10:00

    Мировой рынок памяти: спотовые цены падают, трейдеры надеются на 3 квартал:

    09:59

    TDK выпускает 23-Гб оптические носители:

    05:07

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