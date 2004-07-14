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    14 июля 2004

    Легальное копирование фильмов на DVD разрешено, но с ограничениями:

    17:26

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R332 12.07.2004:

    16:50

    Интернет и сети: Symantec pcAnywhere v.11.01 Update:

    16:25

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.12 Final:

    16:25

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.4.45:

    16:00

    Интернет и сети: Hyena v.6.0:

    15:35

    Финансовые показатели Intel во 2 квартале 2004:

    15:24

    Настройщики: Throttle v.6.7.12.2004:

    15:10

    Мультимедийный ноутбук Qosmio от Toshiba — не прорыв в индустрии, но все же:

    14:54

    Настройщики: PCBoost v.3.7.12.2004:

    14:45

    Настройщики: SuperRam v.5.7.12.2004:

    14:20

    Настройщики: PCMedik v.6.7.12.2004:

    13:55

    ASRock ждет 20% увеличения спроса в третьем квартале:

    13:53

    Настройщики: Safe XP v.1.4.7.10:

    13:30

    Программирование: PHP v.5.0.0 Final:

    13:05

    Toshiba анонсировала новый DSP для автомобильных и бытовых аудиосистем:

    12:54

    Запись: CloneCD v.4.3.3.1:

    12:40

    Semicon West: Intel призывает объединить усилия в работе над 450-мм технологиями:

    12:22

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.0.136:

    12:15

    LG опять рвется в лидеры: PDP-телевизоры с контрастностью 5000:1:

    12:13

    Новые драйверы от Omega для NVIDIA:

    11:50

    Мультимедиа: AnyDVD v.3.9.1.1:

    11:50

    Microsoft: исправление для Windows Media Player 9:

    11:25

    Microsoft: серия обновлений для Windows и Outlook Express:

    11:05

    ThinkPad T42p: две новых модели ноутбуков IBM:

    10:51

    Обновление прошивок для DVD-приводов Pioneer:

    10:45

    Мировой рынок памяти: роста цен в ближайшее время не ожидается:

    10:35

    Неофициальные драйверы ForceWare v.61.72/v.62.01 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    10:30

    Фото дня: USB 2.0 тюнер RoverMedia TeleBox U2 в нашей лаборатории:

    10:25

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 июля):

    10:00

    PlayStation 3 появится на рынке не раньше будущего года:

    08:16

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