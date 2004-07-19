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    19 июля 2004

    Фото дня: сотрудник iXBT.com — соавтор руководства по 3D-графике от NVIDIA:

    17:52

    Альянс Wi-Fi открывает дополнительные сертификационные центры:

    17:24

    20 и 40 Гб iPod 4 поколения — официально:

    17:06

    Как AMD позиционирует Sempron:

    15:40

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R333 18.07.2004:

    14:45

    SST анонсирует новые микросхемы MPF+:

    14:29

    Менеджеры закачек: Mass Downloader v.2.7 Build 534 SR2:

    14:20

    Безопасность: Tiny Personal Firewall v.6.0.100:

    13:55

    Smart Modular DDR2 SDRAM Mini-DIMM — переход от ECC SO-DIMM к DDR2:

    13:48

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.0.0178 Beta:

    13:30

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.2.0.4 Build 0717 Beta:

    13:05

    200 Мбит/с: теперь и по линиям электропитания:

    12:51

    Настройщики: System Mechanic v.4.0j:

    12:40

    iPod 4 поколения — ждем на этой неделе:

    12:39

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    12:15

    Мировой рынок памяти: цены продолжат снижаться:

    12:02

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.7.0.9.1:

    11:50

    WSJ: официального подтверждения смещения поставок Alviso нет, но оно вероятно:

    11:34

    Мультимедиа: AnyDVD v.3.9.2.1:

    11:25

    ek230: MP3-проигрыватель Rollei:

    11:13

    Кодеки: ffdshow Build 18-07-2004:

    11:05

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.0.352:

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 12 по 18 июля 2004 года):

    10:30

    AMD представила Mobile AMD Athlon 64 3400+ и Mobile AMD Athlon XP-M 2200+:

    10:19

    Все драйверы прошедшей недели (с 12 по 18 июля 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 12 по 18 июля 2004 года):

    10:00

    Стандартизация UWB: а воз и ныне там…:

    08:48

    RADEON X800 PRO и RADEON X800 XT PLATINUM с 256 Мб памяти: в продаже только осенью:

    06:59

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