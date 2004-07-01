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    1 июля 2004

    Ведущие производители чипсетов: планы по выпуску по 1 квартал 2005 года:

    19:13

    Программный апгрейд X800 PRO в X800 XT: наши комментарии:

    16:38

    PX-712UF: внешний пишущий DVD-привод Plextor:

    16:06

    NW-HD1 и VGF-AP1 от Sony — конкуренты iPod в Европе:

    16:00

    Оценка мощностей тайваньских производителей памяти:

    14:44

    PolarFLO TT — серия блоков водяного охлаждения для процессоров:

    14:21

    Memorex начинает поставки двухслойных DVD:

    13:53

    XMS2 5300 — DDR2 667 SDRAM DIMM Corsair:

    13:26

    Закон Мура продолжит выполняться… в ЖК-дисплеях!:

    13:14

    AV420 и AV480 — новые портативные видеорекордеры Archos:

    12:56

    PV-GS400 — очередная 3CCD цифровая камера Panasonic:

    12:00

    Inotera: новый завод Infineon и Nanya по выпуску DRAM:

    11:55

    ATI RADEON X800 PRO в RADEON X800 XT — программный апгрейд:

    11:19

    DW1620 и DW1610: два 16х пишущих DVD-привода BenQ:

    10:40

    OCZ представила модули PC2-4300 Enhanced Bandwidth DDR2 Platinum Edition:

    10:19

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