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    30 июля 2004

    Утилиты: UltraISO v.7.21 SR-2:

    18:55

    Утилиты: Active@ File Recovery for Windows v.5.3:

    18:30

    Безопасность: ZoneAlarm v.5.1.011:

    18:05

    Тестовые приложения: Fraps v.2.2.5:

    17:40

    Мультимедиа: DVD Shrink v.3.2.0.15:

    17:15

    3,6 ГГц P4 с EM64T — анонс 1 августа, системы готовы к продаже:

    17:10

    Настройщики: Adobe Reader Speed-Up v.1.27:

    16:50

    Утилиты: ManageDesk v.2.20f:

    16:25

    Утилиты: WinGuard Pro 2004 v.5.6.8.2:

    16:00

    Диагностика: CPU Identification v.1.7:

    15:35

    Настройщики: PC Accelerator 2004 v.2.6:

    15:10

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.6.70:

    14:45

    Настройщики: Actual Transparent Windows v.2.7:

    14:20

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 1609:

    13:55

    Настройщики: Super Utilities v.3.00:

    13:30

    Mach-Power DX450: 4-мегапиксельная цифровая «мыльница» от NHJ:

    13:23

    Настройщики: RegSupreme v.1.2.0.27:

    13:05

    Lite-On планирует контролировать в 2005 году до 15% рынка DVD-рекордеров:

    12:48

    Запись: CloneCD v.5.0.0.0 Beta:

    12:40

    К вопросу о дефиците Pentium 4 560: Dell пока перестала предлагать его в Dimension 8400:

    12:25

    Интернет и сети: WinGate v.6.0.0.984:

    12:15

    Сходство Sempron и Athlon XP: комментарий AMD:

    12:10

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.4.7 (Win 9x/ME):

    11:50

    4 ГГц Intel Pentium 4 — выпуск перенесен на 1 квартал 2005 года:

    11:43

    Новая версия драйверов для Ethernet-контроллеров SiS:

    11:25

    AEMFR842D — многофункциональный рекордер от Addonics Technologies:

    11:10

    Обновление ПО для видеокарт Leadtek серии Winfast PVR:

    11:05

    IDC: кабельные сети – самые популярные. Но это ненадолго:

    10:48

    Настройщики: Winfox v.2.0.40.772:

    10:45

    Фото дня: Sapphire Toxic RADEON X800 PRO VIVO 256MB AGP в нашей лаборатории:

    10:31

    Новые драйверы для видеокарт Leadtek:

    10:30

    Обновление прошивок для CD-приводов ASUS:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 июля):

    10:00

    С пятым Днем Сисадмина!:

    09:54

    Prego dp5300: новая 5-мегапиксельная камера Rollei:

    09:17

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