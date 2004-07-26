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    26 июля 2004

    Montecito — некоторые дополнения:

    18:38

    Micron начинает поставки образцов 128 Мбит микросхем PSRAM:

    15:37

    IBM PowerPC 970MP — конкурент процессоров AMD/Intel с двумя ядрами — ждем в 2005 году:

    13:57

    MSI прекращает выпуск оптических приводов:

    13:56

    Изменение цен процессоров AMD: максимальное снижение — у Athlon 64:

    13:27

    Sun представляет сервер и две рабочих станции на Opteron:

    12:33

    ND-3500: привод NEC, способный записывать двухслойные DVD-R9 со скоростью 4х:

    12:28

    Фото дня: TV-тюнер AVerMedia AVerTV USB 2.0 в нашей лаборатории:

    11:54

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R334 24.07.2004:

    11:50

    Мультимедиа: RadLight v.4.0 Beta 1 Build 2:

    11:25

    Sony предлагает WLAN-модуль SWU-AGK152M как самостоятельное решение:

    11:18

    Интернет и сети: Alchemy Eye v.6.1:

    11:05

    Samsung: второй этап расширения фабрики в Техасе:

    10:59

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.23:

    10:45

    Nanya о планах увеличения выпуска DRAM:

    10:36

    Все Firmware прошедшей недели (с 19 по 25 июля 2004 года):

    10:30

    SH7780: 2,8-GFLOPS микропроцессор Renesas:

    10:18

    Все драйверы прошедшей недели (с 19 по 25 июля 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 19 по 25 июля 2004 года):

    10:00

    NVIDIA GeForce 6ХХХ перемещается в нижний ценовой диапазон. С помощью MSI…:

    06:36

    Green House начала продажи mini-SD карт емкостью до 512 Мб:

    06:04

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