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    17 июля 2004

    Nanya и ProMOS: в ожидании роста цен на DRAM:

    22:04

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.1.6:

    14:45

    Настройщики: StyleXP v.2.11:

    14:20

    Утилиты: CDCheck v.3.1.0.14 RC2:

    13:55

    Утилиты: Talisman Desktop v.2.8 Beta Build 2801:

    13:30

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.3.2:

    13:05

    Утилиты: RegCool v.3.000:

    12:40

    Архиваторы: PowerArchiver 2004 v.9.0 Final:

    12:15

    Настройщики: Fresh UI v.7.15:

    11:50

    Мультимедиа: JetAudio v.6.0.5:

    11:25

    Неофициальные драйверы ForceWare v.61.76 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    11:05

    Мультимедиа: BSPlayer v.1.00 Final:

    10:45

    Wi-Fi Spy — оперативное определение наличия WLAN:

    10:37

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    10:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов BenQ, BTC и Samsung:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 июля):

    10:00

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