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    28 июля 2004

    Платы EPoX: одни из первых "Sempron ready":

    16:32

    Fujifilm: широкое обновление модельного ряда FinePix:

    15:17

    G-Shot D610: цифровая камера Genius на 3-мегапиксельном КМОП-сенсоре:

    15:14

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.1.0 Beta 5:

    14:45

    Менеджеры закачек: GetRight v.5.2 Beta 3:

    14:20

    MoSys и Chartered выпустили 1T-SRAM-Q, применив 0,13-мкм технологию:

    14:13

    Настройщики: XP Smoker v.4.3:

    13:55

    ATI RADEON 9250: конкурент NVIDIA GeForce FX5200:

    13:40

    Среди DVD-R дисков серийно продаваемыми являются 8x носители:

    13:31

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.2.0.5 Build 0725 Beta:

    13:30

    Мультимедиа: WinAmp v.5.04 Final:

    13:05

    Мультимедиа: 1by1 v.1.45:

    12:40

    MOBILITY RADEON 9800 — вариация RADEON X800 для ноутбуков:

    12:39

    Infineon представила DDR2 Micro-DIMM:

    12:24

    Общение в сети: ICQ Lite v.4.1 Build 1801:

    12:15

    Motorola, Avaya и Proxim обеспечат конвергенцию GSM и Wi-Fi:

    12:08

    Архиваторы: WinRAR v.3.40 Beta 3:

    11:50

    Мультимедиа: Macromedia Flash MX и Fireworks MX v.7.0.2 Update:

    11:25

    Microsoft: Microsoft Office 2003 Service Pack 1:

    11:05

    Официальные драйверы ForceWare v.61.77 от NVIDIA:

    10:45

    Обновление прошивок для приводов BTC:

    10:30

    Модули OCZ PC2-5300 DDR2 SDRAM серии Performance:

    10:22

    Неофициальная бета драйверов Catalyst 4.8 для видеокарт ATI:

    10:15

    Dynabook SS SX 2211LNKW: новый ноутбук Toshiba весом 1,1 кг:

    10:14

    Мировой рынок памяти: снижение цен усилилось:

    10:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 июля):

    10:00

    AMD Sempron: пометались — и выпустили:

    09:20

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