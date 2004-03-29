  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    29 марта 2004

    Intel переносит поставки LGA775 на июнь-июль?:

    18:36

    65-нм технологии идут в массы!:

    17:25

    GLADIAC FX 736 Ultra — 128 Мб GDDR3 — вариант карты на GeForce FX 5700 Ultra от ELSA:

    17:20

    Утилиты: IconEdit2 v.3.1:

    16:00

    Менеджеры загрузок: HiDownload v.5.0 Beta 1:

    15:35

    Чистильщики: CleanCenter v.1.33.76:

    15:10

    Настройщики: Defragmenter Pro v.2.1:

    14:45

    Снижение цен на чипсеты Intel: без ложки дегтя не обошлось…:

    14:31

    Утилиты: PerfectDisk v.6.0 (Build 31):

    14:20

    Запись: CloneDVD 2 v.2.0.5.3:

    13:55

    Digital Music LX и Ectiva 5.1: две аудиокарты начального уровня от Creative:

    13:37

    Интернет и сети: Alchemy Eye v.5.8:

    13:30

    Настройщики: WinBoost v.4.74:

    13:05

    DDR2 SDRAM: Registered DIMM PC2-3200 от Viking и 1 Гб SO-DIMM Hynix:

    12:46

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.25 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.01:

    12:40

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.22:

    12:15

    Samsung представила MMC с двойным питанием и DV-MMC уменьшенного размера:

    12:12

    Безопасность: ZoneAlarm Pro v.5.0.556.003 Beta:

    11:50

    Диагностика: CPUCooL v.7.2.11:

    11:25

    IDC: к 2007 году рынок ЖК панелей удвоится:

    11:21

    Программирование: PHP v.4.3.5 Final:

    11:05

    Renesas анонсирует 512 Мбит микросхемы superAND флэш-памяти:

    10:54

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.32:

    10:45

    О некоторых проблемах эксплуатации Sony DSC-F828 и методах их устранения:

    10:34

    Все Firmware прошедшей недели (с 22 по 28 марта 2004 года):

    10:30

    Мировой рынок памяти: изменения каждый день:

    10:21

    Все драйверы прошедшей недели (с 22 по 28 марта 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 22 по 28 марта 2004 года):

    10:00

    Чипы серии ATI Radeon 9550: продолжение битвы в секторе недорогой графики:

    09:57

    Летающие роботы-разведчики приступают к борьбе с терроризмом:

    05:30

    На нашем сайте вновь открыт раздел "IT-решения для бизнеса":

    00:01

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018