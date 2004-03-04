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    4 марта 2004

    Мультимедиа: JetAudio v.6.0.1:

    23:30

    Мультимедиа: DVD Shrink v.3.1.7 Beta 5:

    23:05

    Тестовые приложения: AIDA32 v.3.93.5 Preview:

    22:40

    FTP-клиенты: CuteFTP v.6.0 Beta:

    22:15

    FTP-клиенты: SmartFTP v.1.0 Build 981 RC2:

    21:50

    Мультимедиа: RadLight v.4.0 Pre-Beta 1 Build 6:

    21:25

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.4.00.5 Beta:

    21:00

    Редакторы: WinHex v.11.26:

    20:35

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R265 02.03.2004:

    20:10

    Утилиты: CladDVD .NET v.3.4.5:

    19:45

    Софт для сотовых: Coding Workshop Polyphonic Wizard v.2.5.4:

    19:20

    Менеджеры закачек: Net Transport v.1.83a:

    18:55

    Запись: Bart´s PE Builder v.3.0.30:

    18:30

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.5.8:

    18:05

    Менеджеры закачек: InstantGet v.1.87:

    17:40

    PA960W — Linux КПК Unitech/IBM:

    17:31

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.6.2:

    17:15

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere v.5.30.427:

    16:50

    Диагностика: ASTRA (Advanced Sysinfo Tool and Reporting Assistant) v.4.20:

    16:25

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2004 v.3.9.513:

    16:00

    FluidFocus: жидкостная оптика Philips для портативных устройств:

    15:59

    Резервное копирование: Handy Backup v.4.1:

    15:35

    Настройщики ОС: RegSnap v.4.5.1288:

    15:10

    Утилиты: BootStar v.8.26:

    14:45

    Экологически чистый автомобиль АвтоВАЗа на салоне в Женеве:

    14:26

    Мультимедиа: Sonique2 Beta Build 103:

    14:20

    Веб-браузеры: Avant Browser v.9.01 Build 118:

    13:55

    Storus начинает поставки решения для развертывания Fibre Channel SAN начального уровня:

    13:45

    Мировой рынок памяти: реальное начало сезонного спроса?:

    13:35

    Hewlett Packard выпустила TC1100: планшет на Celeron-M 800А МГц:

    13:34

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.4e:

    13:30

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.1.0:

    13:05

    In-Stat/MDR: рынок встраиваемых 16-битных процессоров сократится к 2008 году:

    13:03

    Интернет и сети: mIRC v.6.14:

    12:40

    Ricoh Caplio RX — "тонкая" версия G4wide:

    12:36

    Карт-ридеры Dazzle*: с новым интерфейсом и под новым именем:

    12:25

    Менеджеры загрузок: GetRight v.5.1 Beta 3:

    12:15

    Настройщики ОС: A-Tuner v.1.8.6.5304:

    11:50

    Диагностика: OPN-462 v.0.8.35-EXP:

    11:25

    Dell обновляет модельный ряд серверов PowerEdge чтобы не отстать от HP и IBM:

    11:21

    FTP-клиенты: UltraFXP v.1.06:

    11:05

    Обновление прошивок для цифровых камер Olympus:

    10:45

    Неофициальные драйверы для мобильной графики NVIDIA:

    10:30

    AMD Athlon 64 и Opteron, выполненные по 90-нм техпроцессу — в следующем месяце:

    10:15

    Обновление прошивок для DVD-приводов Nec:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 марта):

    10:00

    Евросоюз подключается к расследованию событий рынка DRAM 2001 года:

    01:20

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