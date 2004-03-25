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    25 марта 2004

    Настройщики: PCMedik v.6.3.25.2004:

    15:35

    Настройщики: PCBoost v.3.3.25.2004:

    15:10

    SpyPen Oboe: 2,1-мегапиксельня мини-камера с электронным видоискателем:

    15:03

    Toshiba сфокусируется на NAND-флэш и XDR DRAM:

    15:02

    Настройщики: Throttle v.6.3.25.2004:

    14:45

    Настройщики: SuperRam v.5.3.25.2004:

    14:20

    Настройщики: BeFaster Lite v.1.3:

    13:55

    Yamada PowerCam 6300: недорогая 3-мегапиксельная камера UMAX:

    13:37

    Почтовые клиенты и фильтры: MailWasher Pro v.4.0:

    13:30

    Безопасность: WinGuard Pro 2004 v.5.6.8:

    13:05

    MB87Q3070 — одночиповый 10Gbps Ethernet коммутатор второго поколения Fujitsu:

    12:51

    Тестовые приложения: Fraps v.2.1.0:

    12:40

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.0.0 Beta 2:

    12:15

    Интернет и сети: TCPView v.2.34:

    11:50

    Socket 939, BTX, AMD 8000, 90 нм процессоры: информация от AMD:

    11:43

    DV-W22PUB — внешний мультиформатный DVD-привод TEAC:

    11:41

    Мультимедиа: RealOne Player v.10.0 Final (Build 6.0.12.857):

    11:25

    10 ведущих поставщиков полупроводниковой продукции по версии Gartner:

    11:18

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.2.0.49:

    11:05

    Настройщики: RadLinker v.1.006:

    10:45

    Новые WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    10:30

    Мировой рынок памяти: реакция на неестественный рост цен:

    10:19

    Sanyo Epson Imaging Device: имя нового производителя ЖК-дисплеев:

    10:19

    Обновление прошивок для жестких дисков Western Digital:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 марта):

    10:00

    Sony LIBRIe: первая e-книга на базе "электронной бумаги". Но PDA, похоже, выкидывать рановато:

    09:21

    NEC MobilePro 900c: новая версия H/PC под Windows CE .NET 4.2:

    07:11

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