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    20 марта 2004

    FTP-клиенты: AbsoluteFTP v.2.2.3:

    21:50

    Утилиты: UltraISO v.6.56 SR-2:

    21:25

    Запись: NeroMIX v.1.4.0.20:

    21:00

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.20:

    20:35

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.33:

    20:10

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4.11 Build 73:

    19:45

    Настройщики: Tweak FX v.5.0:

    19:20

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.67 Beta 4:

    18:55

    Менеджеры закачек: Internet Download Accelerator v.2.7.3:

    18:30

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.4.0.43:

    18:05

    Интернет и сети: Bandwidth Monitor Extreme v.2.25:

    17:40

    Интернет и сети: NETObserver v.2.96:

    17:15

    Диагностика: Powermax v.4.09:

    16:50

    Настройщики: Fresh UI v.7.02:

    16:25

    Менеджеры закачек: Net Transport v.1.85:

    16:00

    Мультимедиа: MV2Player v.0.7.0 RC1 Plus:

    15:35

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.7 Beta:

    15:10

    Антивирусы: F-Prot v.3.14e, v.4.4.1:

    14:45

    Веб-браузеры: MyIE2 v.0.9.18.20:

    14:20

    Запись: CloneDVD v.2.0.4.1:

    13:55

    Новая версия драйверов для модемов Creative:

    13:30

    Настройщики: A-Tuner v.1.8.22.5304:

    13:05

    Настройщики ОС: Samurize v.1.3.1:

    12:40

    Microsoft: Service Pack 2 RC1 Build 2096 для Windows XP:

    12:15

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 чипсетов VIA:

    11:50

    Бета-драйверы для видеокарт Matrox с поддержкой DX9:

    11:25

    CeBIT 2004: Sanyo показывает Xacti J4:

    11:15

    Свежие Firmware для бытовых DVD-плееров Lite-On:

    11:05

    Обновление прошивок для приводов Lite-On и Samsung:

    10:45

    CeBIT 2004: видеокарты на стендах ECS, MSI, Gigabyte, Point of View, TUL:

    10:32

    Обновление прошивки для графики на чипах Mobility Radeon 9200:

    10:30

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    10:15

    Мировой рынок памяти: рейтинги производителей, новая память Samsung:

    10:09

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 марта):

    10:00

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