  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    31 марта 2004

    Финансовые итоги работы ATI в прошедшем квартале:

    17:44

    Конденсаторы большой емкости – вместо батареек!:

    17:02

    Ramtron выпустила 1-Мбит чип ферроэлектрической памяти (FRAM):

    15:38

    Поставки системных плат в марте не превысят февральские, Gigabyte готовит новую марку плат:

    14:45

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.7.0.3:

    14:45

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4.11 Build 75:

    14:20

    Антивирусы: PestPatrol v.4.4.1.5:

    13:55

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.0 Beta:

    13:30

    Фото дня: USB 2.0 ридер для SD и 512 Мб 40x CF от PNY Technologies:

    13:13

    Диагностика: CPUSpy v.1.03:

    13:05

    Утилиты: ManageDesk v.2.13:

    12:40

    mDiskOnChip G3 — новое решение M-Systems для встраиваемых систем:

    12:36

    Менеджеры закачек: InstantGet v.1.92:

    12:15

    Мобильник-фенька, бутылочный накопитель и другие чудеса дизайнерской мысли NEC:

    12:04

    Утилиты: Asterisk Key v.6.3:

    11:50

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere v.5.31.429:

    11:25

    Настройщики: WinXP Manager v.4.8.2.5:

    11:05

    Общение в сети: ICQ Lite Edition with Xtras v.4.0 Beta:

    10:45

    STMicroelectronics: первые чипы NAND-флэш — 512 Мбит и 1 Гбит:

    10:38

    Мировой рынок памяти: причина роста спотовых цен — дефицит:

    10:35

    Обновление прошивок для DVD-приводов Pioneer:

    10:30

    Новые драйверы для видеокарт ASUS на чипсетах ATI:

    10:15

    Travelstar 4K40: новая серия 2,5-дюймовых винчестеров от Hitachi:

    10:13

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 марта):

    10:00

    K8D Master 3 — плата MSI под два Opteron, 24 Гб ОЗУ:

    09:55

    Маркировка будущих процессоров Intel: данные о Socket T чипах для настольных ПК:

    08:43

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018