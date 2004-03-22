Семинар "Съемка через микроскоп цифровой камерой" — приглашаются все желающие Запись: DVD-Cloner v.2.20 Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.4.00.8 Beta ">
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    22 марта 2004

    Общение в сети: Windows Messenger v.5.0.0482:

    18:55

    Семинар "Съемка через микроскоп цифровой камерой" — приглашаются все желающие:

    18:42

    Запись: DVD-Cloner v.2.20:

    18:30

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.4.00.8 Beta:

    18:05

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.2.2 Build 0319:

    17:40

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.2.0:

    17:15

    Настройщики: RamCleaner v.3.6:

    16:50

    BIC-TCP: новый современный сетевой протокол:

    16:46

    Настройщики: RegSnap v.4.5.1299:

    16:25

    Антивирусы: Anti-Trojan Shield v.1.3.0.6:

    16:00

    Утилиты: DVDIdle v.3.39:

    15:35

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.39:

    15:10

    Веб-браузеры: Avant Browser v.9.01 Build 120:

    14:45

    Мировой рынок памяти: о дефиците, увеличении пусков 12" пластин и переходе к DDR II:

    14:20

    Мультимедиа: TVTool v.9.6.1:

    14:20

    Финал второго этапа конкурса загадок из истории компьютерного железа:

    14:00

    Общение в сети: Miranda IM v.0.3.3:

    13:55

    Вести с NSCA Systems Integration Expo: камера BRC-300 от Sony:

    13:32

    Обновление USB2.0-драйверов от Nec-Orangeware:

    13:30

    Виртуальный CeBIT: мегакулер AOpen, системы ABIT:

    13:16

    Обновление драйверов для контроллеров Promise:

    13:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 марта):

    12:40

    Первые фотографии NV40 и референс-карты:

    12:39

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.7.0:

    12:15

    Новые драйверы от Omega для Radeon:

    11:50

    Кодеки: ffdshow Build 19-03-2004:

    11:20

    Диагностика: Central Brain Identifier v.6.1.0.5 Beta Build 0319:

    11:05

    Microsoft: Windows Media Player v.9.0 Build 3133:

    10:45

    Мировой рынок памяти: контрактные и спотовые цены растут:

    10:43

    DeltaChrome, GammaChrome, OmniChrome: что ждать от S3 Graphics в ближайшее время:

    10:34

    Все Firmware прошедшей недели (с 15 по 21 марта 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 15 по 21 марта 2004 года):

    10:15

    VIA на CeBIT 2004: системная плата EPIA-N в форм-факторе Nano-ITX:

    10:03

    Все BIOS прошедшей недели (с 15 по 21 марта 2004 года):

    10:00

    Tablet PC V1250S: планшетный ПК от ViewSonic с беспроводным адаптером 802.11b/g:

    08:42

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