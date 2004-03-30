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    30 марта 2004

    Hitachi: прототип наладонника на топливном элементе:

    17:27

    Нанотехнологии сделают будущие чипы самоохлаждающимися:

    17:07

    FTP-клиенты: UltraFXP v.1.07:

    16:30

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.24:

    16:05

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.2.1:

    15:40

    Настройщики: TweakNow Accelerator XP v.1.4.6:

    15:15

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 29 марта):

    14:50

    Gigabyte и Foxconn объединились против Asustek?:

    14:47

    Настройщики: Reg Organizer v.2.1:

    14:25

    TimbaTec Pocket PC: КПК на все случаи жизни:

    14:02

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.3:

    14:00

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.67:

    13:35

    Тестовые приложения: PerformanceTest v.5.0 Build 1011:

    13:10

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.1.8:

    12:45

    ОС: DR-DOS 8.0 — начало поставок:

    12:45

    Утилиты: Adobe Reader Speed-Up v.1.16:

    12:20

    National и Sun представляют новый сетевой процессор:

    11:57

    Новые 4-Мп и 3-Мп цифровые камеры под торговой маркой D´zign:

    11:55

    Обновление прошивок для CD-приводов Samsung:

    11:55

    Официальные драйверы для звуковых карт Audigy 1/2:

    11:30

    Samsung: переход к 0,10-мкм техпроцессу осуществлен, проблемы решены:

    11:26

    Свежие драйверы для PCI и USB модемов Creative:

    11:05

    Обновление BIOS для Mobility Radeon 9600:

    10:40

    AMD Athlon 64 2800+, официально, но без анонса:

    10:21

    Диагностика: SmartDoctor v.4.31:

    10:20

    Мировой рынок памяти: на этот раз конец месяца — без демпинга?:

    10:12

    Планы ASUS по выпуску 2-процессорных системных плат для серверов и рабочих станций:

    10:11

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 марта):

    10:00

    Simputer: доступный ПК наконец-то в продаже!:

    09:01

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