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    13 марта 2004

    Редакторы: DHTML Menu Builder v.4.8.001:

    18:05

    Интернет и сети: Get File Size v.2.0.4:

    17:40

    Интернет и сети: ProxyInspector for WinProxy v.2.7:

    17:15

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.0.5:

    16:50

    Настройщики ОС: A-Tuner v.1.8.17.5304:

    16:25

    Утилиты: DameWare NT Utilities v.4.1:

    16:00

    Настройщики ОС: WinGuard Pro 2004 v.5.6.5:

    15:35

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2004 v.3.9.515:

    15:10

    Менеджеры закачек: Mass Downloader v.2.7 Build 493 Beta 1:

    14:45

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.2.1 Build 0312:

    14:20

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 11 марта):

    13:55

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.24.00.06:

    13:30

    Super Peer: советы Napster и IBM по экономии средств крупных организаций:

    13:14

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4.11 Build 72:

    13:05

    Настройщики ОС: Tweak-XP Pro v.3.0.2f:

    12:40

    Резервное копирование: Acronis True Image v.7.0 Build 597:

    12:15

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.1.9:

    11:50

    Антивирусы: PestPatrol v.4.4.0.33:

    11:25

    Настройщики ОС: RadLinker v.1.004:

    11:05

    Microsoft: Windows Media Player v.9.0 Build 3124:

    10:45

    Мировой рынок памяти: цена 256 DIMM превысит 40 долларов?:

    10:34

    Неофициальные драйверы для мобильной графики NVIDIA:

    10:30

    Обновление драйверов для звуковых карт Audigy LS:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 марта):

    10:00

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