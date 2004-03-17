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    17 марта 2004

    Ещё один новый набор акустики Altec Lansing CS21, расшифровывающийся как Concert Stage 2.1:

    19:07

    Фото дня: модули памяти DDR2 PC4300 от Samsung:

    17:41

    Новые модели акустики Altec Lansing: FX6021 с технологией InConcert и MX5021 с сертификацией THX:

    17:26

    CeBIT 2004: за день до начала выставки:

    17:17

    CeBIT 2004: HUSH AVX Music Server — музыкальный сервер на VIA EPIA M10000 Mini-ITX:

    16:44

    FTP-клиенты: SmartFTP v.1.0 Build 981:

    15:10

    Антивирусы: Anti-Trojan Shield v.1.3.0.5:

    14:45

    Настройщики ОС: WinXP Manager v.4.8.2.4:

    14:20

    Kingston производит DDR-2? Похоже, что так:

    13:57

    Тестовые приложения: MemTest v.2.5:

    13:55

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.0.1.66:

    13:30

    FASL LLC: начат серийный выпуск Spansion по 0,11-мкм технологии, ждем новые линейки:

    13:27

    Безопасность: Outpost Firewall Pro v.2.1.297.309:

    13:05

    Banias, Dothan, Yohan, Merom: от мобильной платформы Centrino к универсальному процессору:

    12:48

    Общение в сети: AOL Instant Messenger v.5.5.3583:

    12:40

    Hewlett-Packard встает на сторону Linux, начав продажи в Азии:

    12:33

    Менеджеры закачек: InstantGet v.1.90:

    12:15

    OCZ Technology: 1 Гб DDR434/466 SDRAM DIMM серии Performance и 2 Гб комплекты:

    12:09

    Презентация в Москве новых компактных МФУ Hewlett-Packard:

    11:52

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.8.0 (6.4.7.9 Rus):

    11:50

    Утилиты: VMware v.4.5.1 Build 7568:

    11:25

    PCI Express в тайваньском исполнении на CeBIT 2004:

    11:23

    Мультимедиа: ChrisTV v.3.60:

    11:05

    Мировой рынок памяти: цена микросхем DDR SDRAM подходит к предельной:

    10:45

    Диагностика: SmartDoctor v.4.22:

    10:45

    Неофициальные драйверы для мобильной графики NVIDIA GeForce FX Go5700:

    10:30

    Новые драйверы для клавиатур BTC:

    10:15

    BL-C10 — камера системы видеонаблюдения от Matsushita:

    10:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 марта):

    10:00

    AMD Athlon XP-M 2100+: новый процессор для легких ноутбуков:

    09:59

    ЖК-панели с большой диагональю: когда ждать очередного насыщения рынка?:

    09:02

    Два новых ЖК-дисплея Samsung: SyncMaster 710 MP-R и SyncMaster 510 MP-R:

    07:09

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