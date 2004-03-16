  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    16 марта 2004

    TwinMOS на CeBIT 2004: 533 МГц DDRII-модули TwiSTER и многое другое…:

    17:33

    Текстовые редакторы: BDV Notepad v.1.6:

    16:50

    Веб-браузеры: AdsCleaner Pro v.3.0.0.5:

    16:25

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R268 14.03.2004:

    16:00

    Ответы на 22 загадку из истории и современной жизни компьютерного железа:

    15:56

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.1.4:

    15:35

    Motorola о UWB: лучше больше, но на меньших расстояниях:

    15:21

    Утилиты: True Launch Bar v.2.2.0.16 RC3:

    15:10

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 15 марта):

    14:45

    Настройщики ОС: Asmw PC-Optimizer v.6.20:

    14:20

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.2.1 Build 0315:

    13:55

    Sigma представляет три объектива для SLR-камер, два из них — Four Thirds:

    13:50

    Настройщики ОС: Registry Defragmentation v.5.0d:

    13:30

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.4.32:

    13:05

    ZNF3-250 — плата Chaintech на NVIDIA nForce3-250:

    12:42

    Настройщики ОС: Defragmenter Pro v.2.0:

    12:40

    Новые принтеры и многофункциональные устройства Lexmark:

    12:39

    Антивирусы: F-Prot v.3.14d:

    12:15

    Менеджеры закачек: FlashGet v.1.60 Beta 1:

    11:50

    MSI создаст новый брэнд для бытовой электроники:

    11:26

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.0.4:

    11:25

    Intelligent Stick I-200 от PQI — первый флэш-носитель на контроллере SiS150:

    11:22

    Мультимедиа: DVD Decrypter v.3.2.1.0:

    11:05

    Официальные драйверы для встроенного видео чипсетов VIA:

    10:45

    Текстурное сжатие S3TC запатентовано для применения в профессиональной графике от 3Dlabs:

    10:43

    Официальные драйверы ForceWare v.56.64 от NVIDIA:

    10:30

    Обновление прошивки для приводов AOpen:

    10:15

    SimpleTech на CeBIT 2004: 400 Гб внешние жесткие диски:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 марта):

    10:00

    Про отечественные микропроцессоры: МЦСТ R500 — не Эльбрус E2K, но 500 МГц уже есть:

    09:56

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018