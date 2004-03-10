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    10 марта 2004

    Настройщики ОС: Reg Organizer v.2.1 Beta:

    17:40

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamPal v.1.538 Beta:

    17:15

    Шлюз D-Link DSA-3100 со встроенной биллинговой системой — продажи в России начались:

    16:52

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.1.2:

    16:50

    TSMC и UMC готовятся повысить расценки на выпуск чипов:

    16:34

    Чистильщики: HDCleaner v.2.354:

    16:25

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.3.94 Build 001:

    16:00

    Ответы на 21 загадку из истории и современной жизни компьютерного железа:

    15:41

    Менеджеры закачек: InstantGet v.1.88:

    15:35

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.4.31:

    15:10

    Веб-браузеры: Opera v.7.50 Preview 3 Build 3658:

    14:45

    Matsushita и Sony — партнеры по разработке бытовых рекордеров под Blu-ray DVD-RAM:

    14:29

    Запись: Blindwrite Suite v.5.1.3:

    14:20

    Утилиты: CPUInfo v.2.1.2:

    13:55

    Microsoft: неофициальный Service Pack 1.2 для Windows 98 SE:

    13:30

    Общение в сети: MSN Messenger 6.1 Build 211:

    13:05

    Toshiba Portege M205 — поддержка WLAN, новый жесткий диск:

    12:53

    Microsoft: официальный Service Pack 3 для Office XP:

    12:40

    Новые драйверы для графических процессоров Xabre:

    12:15

    GeIL на CeBIT 2004 представит модули DDR 550 МГц и DDR2 533 МГц:

    12:04

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    11:50

    Неофициальные драйверы ForceWare для видеокарт на чипах NVIDIA:

    11:25

    Настройщики ОС: Gainward Expert Tools v.3.15:

    11:05

    Утилиты: ASUS GameFace v.1.30.03:

    10:45

    Мировой рынок памяти: производители ПК размещают заказы на 2 квартал:

    10:41

    Pro Lite E430T-S: 17-дюймовый ЖК-дисплей iiyama с ТВ-тюнером:

    10:34

    Обновление драйверов для видеокарт ASUS:

    10:30

    Диагностика: SmartDoctor v.4.2:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 марта):

    10:00

    Stilo 3414 и 3514: новые корпоративные ноутбуки iRU:

    01:30

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