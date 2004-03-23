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    23 марта 2004

    Карты на GeForce FX 5700 Ultra — версии Albatron и Leadtek:

    15:56

    Мониторы BenQ FP767-12 и FP783 — минимальное время отклика и встроенная камера:

    15:01

    Yakumo USB Camera Stick – не только цифровая камера, но еще диктофон и 16 Мб флэш-памяти:

    14:30

    Мультимедиа: AnyDVD v.3.6.1.1:

    13:30

    Рейтинг производителей флэш в 2003 году, оценка IC Insights:

    13:17

    Настройщики: Reg Organizer v.2.1 Beta 2:

    13:00

    Hynix Semiconductor и STMicroelectronics, Fujitsu и Lattice — новые проекты, совместное выживание?:

    12:51

    Антивирусы: Anti-Trojan Shield v.1.3.0.7:

    12:30

    Утилиты: CDCheck v.3.1.0.12 Beta:

    12:00

    NEC MultiSync LCD2060NX — 20-дюймовый ЖК-монитор NEC-Mitsubishi Electronics Display:

    11:41

    PowerVault 745N: новый NAS-сервер Dell:

    11:37

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2004 v.3.9.516:

    11:30

    Cypress демонстрирует 72 Мбит микросхемы QDR-II и DDR-II:

    11:19

    Необычное применение микроэлектроники: для расшифровки структуры ДНК:

    11:02

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.24.00.07:

    11:00

    Менеджеры закачек: GetRight v.5.1 Final:

    10:30

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.1.6:

    10:00

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