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    26 марта 2004

    Безопасность: Tiny Personal Firewall v.5.5.1324:

    18:30

    Диагностика: IBM/Hitachi Drive Fitness Test v.3.61:

    18:05

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.6.4:

    17:50

    Мультимедиа: WinAmp v.5.03:

    17:35

    Графические редакторы: GIMP v.2.0 Final:

    17:20

    Кодеки: ffdshow Build 25-03-2004:

    17:10

    Novell SUSE станет стандартным дистрибутивом Linux во всем спектре бизнес-ПК и ноутбуков Hewlett-Packard:

    17:06

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.41:

    17:00

    Новая версия драйверов для сетевых контроллеров от VIA:

    16:50

    Неофициальные драйверы для мобильной графики NVIDIA:

    16:40

    Обновление прошивок для DVD+RW-приводов Phillips:

    16:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 марта):

    16:20

    Викторина Seagate на нашем сайте:

    13:36

    Socket 939 AMD Athlon-64 увидят свет 25 мая?:

    12:57

    Microsoft Windows Media Center Extender — еще одно решение с ATI XILLEON 225:

    12:55

    MEGA Player 515 и MEGA Cache15 — плеер и портативный накопитель MSI:

    12:09

    Intel покупает разработчика Wi-Fi чипсетов Envara за $40 млн.:

    11:37

    Флэш-моб в мирных целях или как создать суперкомпьютер за несколько минут:

    11:11

    Мировые продажи Apple iPod mini стартуют только в июле:

    10:52

    Мировой рынок памяти: снижение цен продолжается:

    10:32

    Micron о планах представления NAND-флэш:

    10:13

    Эксклюзивные фотографии российского 500 МГц процессора МЦСТ R500:

    09:58

    Centrino, Sonoma, Napa, Santa Rosa – будущее мобильной платформы Intel до 2007 года:

    09:26

    Sony готовится представить приводы Blu-ray нового поколения:

    07:59

    Microsoft готовит собственную поисковую интернет-систему. Будет ли она интегрирована в Longhorn?:

    07:19

    Fujitsu ST5010: планшетный ПК для работы под Солнцем:

    03:50

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