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    11 марта 2004

    Intel не станет делать WAPI-совместимых продуктов:

    16:28

    Веб-браузеры: AdsCleaner Pro v.3.0.0.4:

    15:35

    Epson Rangefinder R-D1: цифровая 6-Мп камера с дальномером и сменной оптикой:

    15:32

    Мультимедиа: RadLight v.4.0 Pre-Beta 1 Build 7:

    15:10

    Запись: Recordius v.1.35:

    14:45

    Rollei MiniDigi: миниатюрная 2-мегапиксельная камера с зеркальным затвором:

    14:20

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.23:

    14:20

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 10 марта):

    13:55

    Утилиты: Active@ File Recovery for Windows v.5.1:

    13:30

    Утилиты: DVDIdle v.3.36:

    13:05

    Hynix: массовый выпуск DDR550 — с апреля:

    13:02

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.36:

    12:40

    Тестовые приложения: Bench´emAll v.2.55:

    12:15

    M-Systems анонсирует скоростной 90 Гб Ultra ATA FFD:

    12:07

    Настройщики ОС: RamTurbo v.2.8:

    11:50

    Безопасность: pcInternet Patrol v.3.0.5.1:

    11:25

    Мультимедиа: TVTool v.9.6:

    11:05

    Мировой рынок памяти: цены берут тайм-аут:

    11:04

    Настройщики ОС: nVHardPage v.1.95.1b:

    10:45

    Обновление драйверов для встроенного видео материнских плат SiS:

    10:30

    Optio43WR: новая 4-мегапиксельная водонепроницаемая камера Pentax:

    10:17

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.4.3:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 марта):

    10:00

    LF-P667C — портативный внешний USB-привод с поддержкой DVD+RW/+R:

    09:41

    PX-712A/JP: 12х пишущий DVD±R/RW привод Plextor:

    06:24

    О том, как Kodak поссорился с Sony:

    00:53

    Готовьте место под 400 Гб винчестер: Hitachi начала поставки Deskstar 7K400:

    00:06

    Новости проекта RightMark CPU: выпущена версия Beta 5:

    00:02

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