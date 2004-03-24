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    24 марта 2004

    Интернет и сети: iNetAdviser v.4.1:

    21:05

    ASUS WL-HDD: в продаже с мая:

    16:45

    Итоги второго этапа конкурса загадок из истории компьютерного железа:

    16:20

    Архиваторы: PowerArchiver 2003 v.8.8 Beta 2:

    16:00

    D’zign DZ 338: недорогая 3-мегапиксельная цифровая камера с КМОП-сенсором:

    15:35

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.4.00.9 Beta:

    15:35

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.5:

    15:10

    Фото дня: Hauppauge MediaMVP в нашей тестовой лаборатории:

    14:46

    Диагностика: Central Brain Identifier v.6.1.1.0 Build 0323 Final:

    14:45

    UMAX AstraPix XS1 — в России — с конца марта:

    14:28

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 23 марта):

    14:20

    Mitsubishi Electric: прототип нового ЖК-монитора с цветовым пространством Adobe RGB:

    13:58

    Чистильщики: CleanCenter v.1.33.75:

    13:55

    Менеджеры закачек: InstantGet v.1.91:

    13:30

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.4.33:

    13:05

    Безопасность: Spy Cleaner v.8.0.0:

    12:40

    Catalina и Riviera — карты Turtle Beach:

    12:29

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.8.1 (6.4.8.0 Rus):

    12:15

    R420 и NV40 – лебединая песня AGP8X?:

    12:06

    Утилиты: Daemon Tools v.3.46:

    11:50

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.0.5:

    11:25

    Brilliance 190P5 — 19-дюймовый монитор Philips, скоро в России:

    11:19

    Microsoft: обновления для офисного пакета Microsoft Office:

    11:05

    G.SHDSL модем Granch SBNI16-S: начало продаж; технические характеристики:

    11:04

    Официальные бета-драйверы для чипсетов nForce 3 под 64-битные ОС Windows XP:

    10:45

    Официальные драйверы ForceWare для 64-битных ОС Windows:

    10:30

    Мировой рынок памяти: тайваньский удар:

    10:22

    Обновление прошивок для приводов BTC:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 марта):

    10:00

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