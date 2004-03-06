  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    6 марта 2004

    Запись: CloneDVD v.1.9.2.4:

    20:10

    Текстовые редакторы: EditPad Pro v.5.3.0:

    19:45

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.32:

    19:20

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.4f:

    18:55

    Настройщики ОС: Absolute StartUp v.4.0.0.12:

    18:30

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.5.3.0:

    18:05

    Диагностика: PC Wizard 2004 v.1.61:

    17:40

    Настройщики ОС: Safe XP v.1.4.3.5:

    17:15

    MRAM по версии NanoMagnetics: из белковых молекул:

    17:00

    Запись: DeepBurner v.1.1.0.114:

    16:50

    Диагностика: PC Surgeon v.3.71:

    16:25

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.66:

    16:00

    Настройщики ОС: PC Accelerator 2004 v.1.8:

    15:35

    Чистильщики: CleanCenter v.1.33.68:

    15:10

    Настройщики ОС: WinXP Manager v.4.8.2.3:

    14:45

    Настройщики ОС: Fresh UI v.7.00:

    14:20

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.6.75:

    13:55

    Кодеки: ffdshow Build 2004-03-04:

    13:30

    Интернет и сети: BWMeter v.1.4.0:

    13:05

    Запись: Nero Burning Rom v.5.5.10.56:

    12:40

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.57 Build 305:

    12:15

    Графические редакторы: GIMP v.2.0 Pre4:

    11:50

    Диагностика: Hmonitor v.4.1.3.5:

    11:25

    Комментарии о Xbox 2 исполнительного директора M-Systems:

    11:24

    Файловые менеджеры: Total Commander v.6.02:

    11:05

    Обновление BIOS для видеокарт A9800XT, GeForce FX 5600 и Radeon 9800 XT:

    10:45

    YP-T5 — "плеер-с-пальчик" от Samsung:

    10:32

    Обновление прошивок для приводов Lite-On и MSI:

    10:30

    Бета-драйверы для чипсетов SiS под Windows XP 64-bits:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 марта):

    10:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018