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    27 марта 2004

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.4.00.10 Beta:

    16:50

    Интернет и сети: AdsCleaner Pro v.3.1:

    16:25

    Утилиты: DameWare NT Utilities v.4.2:

    16:00

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.1.1.67:

    15:35

    Утилиты: Process Supervisor v.1.62:

    15:10

    Запись: Bart´s PE Builder v.3.0.32:

    14:45

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.1.7:

    14:20

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4.11 Build 74:

    13:55

    Безопасность: pcInternet Patrol v.3.0.8.1:

    13:30

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.3.95 Build 002:

    13:05

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.6.80:

    12:40

    Веб-браузеры: Avant Browser v.9.01 Build 121:

    12:15

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.05 Beta 12:

    11:50

    Настройщики: StyleXP v.2.02:

    11:25

    Фото дня: MaxSelect PowerStation 8026 на 2x Opteron 246 — в нашей лаборатории:

    11:24

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.58 Build 326:

    11:05

    FTP-клиенты: CuteFTP v.6.0 Final:

    10:45

    CeBIT — начало заката?:

    10:32

    Неофициальные драйверы для мобильной графики NVIDIA:

    10:30

    Обновление прошивок для приводов Lite-On и Samsung:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 марта):

    10:00

    HP Compaq nx5000, nx9110 и nx9105: новые модели корпоративных ноутбуков от Hewlett-Packard:

    09:47

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