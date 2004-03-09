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    9 марта 2004

    DVD-PS3 — самый тонкий портативный DVD-плеер Matsushita:

    16:03

    LPR-5000: высокопроизводительный принтер Sony:

    14:55

    Загадка №21 из истории и современной жизни компьютерного железа:

    14:00

    ATI о планах на ближайшее будущее и "приобретении" XGI:

    13:56

    Inspiron 1150: новые ноутбуки Dell начального уровня:

    13:30

    3D Cooler-ULTRA 2004 GT Edition — третий в линейке Gigabyte:

    12:58

    Data Watch: часы-флэшка LaCie:

    12:36

    FTP-клиенты: FlashFXP v.2.2 Build 976 Beta:

    12:15

    Seiko Epson анонсирует новый мультимедийный процессор для мобильных устройств:

    12:14

    Запись: Magic CD/DVD Burner v.1.20 RC8:

    11:50

    Kingston заключила договор с SGI на поставку модулей памяти:

    11:43

    Запись: Bart´s PE Builder v.3.0.31:

    11:25

    Transport GX28: новый двухпроцессорный сервер Tyan на Opteron:

    11:17

    Обмен файлами: eMule v.0.42d:

    11:05

    Мировой рынок памяти: контрактные цены увеличены, спотовые цены растут:

    10:51

    Общение в сети: Trillian Pro v.2.012:

    10:45

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    10:30

    NVIDIA снижает цены на GeForce4 MX4000:

    10:26

    Обновление прошивок для приводов Plextor:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 марта):

    10:00

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