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    12 марта 2004

    Безопасность: SpyRemover v.1.60:

    19:45

    Утилиты: ManageDesk v.2.20:

    19:20

    Интернет и сети: Bandwidth Monitor Extreme v.2.22:

    18:55

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.0.1.65:

    18:30

    Чистильщики: HDCleaner v.2.355:

    18:05

    Графика: ACDSee v.6.0.3 PowerPack:

    17:45

    Графика: ACDSee v.6.0.3:

    17:30

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.7.9 (6.4.7.8 Rus):

    17:15

    PM800 и PM880: два новых чипсета VIA с поддержкой HDTV:

    17:12

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.05 Beta 1:

    17:00

    Тестовые приложения: обновление для Business Winstone 2004, Business Winstone 2004 BatteryMark:

    15:45

    Обновление прошивок для приводов Plextor:

    15:30

    Обновление прошивок для бытовых DVD-плееров KISS:

    15:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 марта):

    15:00

    IBM xSeries 206 и 306: серверы начального уровня с simple-swap Serial ATA приводами:

    14:40

    Снова о 2,4 ГГц Prescott, снова без официальных комментариев Intel:

    13:45

    Nintendo DS — утекшие спецификации неанонсированного наладонника:

    13:18

    WLAN-чипсет SiS162U — в решениях 6 компаний:

    12:48

    Швейцарский нож с USB-интерфейсом — новое понятие универсального инструмента:

    12:07

    Gateway представила беспроводной DVD-проигрыватель:

    12:03

    Kingston HyperX DDR400 — 1 Гб модули и 2 Гб комплекты:

    11:21

    SuperG: новая серия беспроводных продуктов D-Link, обеспечивающая 108 Мбит/с:

    11:16

    Мировой рынок памяти: трейдеры переходят в режим ожидания:

    11:11

    ALPS: новая серия головок для жестких дисков:

    10:44

    ASML и Nikon разделили лидерство на рынке литографического оборудования:

    06:46

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