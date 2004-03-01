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    1 марта 2004

    Мультимедиа: RadLight v.4.0 Pre-Beta 1 Build 5:

    18:55

    Веб-бразуеры: iNetAdviser v.4.0.01:

    18:30

    Мультимедиа: MP3tag v.2.18 Final:

    18:05

    Мультимедиа: WavTrim v.2.11:

    17:40

    Xbox 2: похоже, все же без жесткого диска:

    17:30

    Мультимедиа: Digital Media Converter v.1.5:

    17:15

    О SSE3 в процессорах AMD и об их маркетинге:

    17:04

    Антивирусы: Avast! v.4.1.357:

    16:50

    Файловые менеджеры: Advanced File Manager v.2.2:

    16:25

    Настройщики ОС: RegSnap v.4.2.1276:

    16:00

    SmartCam: миниатюрная цифровая камера с интерфейсом SDIO:

    15:37

    Настройщики ОС: Iconoid v.3.3.4:

    15:35

    Настройщики ОС: Safe XP v.1.4.2.20:

    15:10

    PT880-A — системная плата ECS на VIA PT880:

    15:02

    В продаже замечены процессоры DTR Athlon 64-3200+:

    14:48

    Мультимедиа: BSPlayer v.1.00 RC1 Build 806:

    14:45

    RZ — новая серия плат Gigabyte для рынка начального уровня:

    14:36

    Настройщики ОС: Registry Defragmentation v.5.0b:

    14:20

    Загадка №20 из истории и современной жизни компьютерного железа:

    14:00

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.33:

    13:55

    Утилиты: DVDIdle v.3.33:

    13:30

    Dell Inspiron 9100: ноутбук на 2,8 ГГц Prescott:

    13:29

    90-нм 3,4-ГГц Prescott откладываются до апреля:

    13:14

    Мультимедиа: CoolPlayer Build 215:

    13:05

    Кодеки: Koepi´s XviD Codec v.1.0 RC3 29022004:

    12:40

    Обмен файлами: eMule v.0.42b:

    12:15

    Кодеки: DivX v.5.1.1 Free для Windows (Updated):

    11:50

    Новые драйверы для ATA Raid контроллеров Promise:

    11:25

    Мировой рынок памяти: предвкушение роста спроса:

    11:18

    Обновление прошивок для CD-приводов ASUS:

    11:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 марта):

    10:45

    Полупроводниковый спинтронный логический элемент: на пути к квантовым компьютерам:

    10:31

    Все Firmware прошедшей недели (с 23 по 29 февраля 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 23 по 29 февраля 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 23 по 29 февраля 2004 года):

    10:00

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