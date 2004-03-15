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    15 марта 2004

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.4.0.42:

    19:00

    Запись: Blindwrite Suite v.5.1.5:

    18:40

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.1.3:

    18:20

    Почтовые клиенты и фильтры: K9 v.1.27:

    18:05

    Мультимедиа: JetAudio v.6.0.2:

    17:50

    Мультимедиа: DVD Shrink v.3.1.7:

    17:35

    Кодеки: ffdshow Build 12-03-2004:

    17:20

    Настройщики ОС: RadLinker v.1.005:

    17:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 марта):

    17:00

    Intel введет рейтинги своих процессоров?:

    16:55

    Все Firmware прошедшей недели (с 8 по 14 марта 2004 года):

    16:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 8 по 14 марта 2004 года):

    16:40

    Все BIOS прошедшей недели (с 8 по 14 марта 2004 года):

    16:30

    GLADIAC FX 935XT — видеокарта ELSA на базе NVIDIA GeForce FX 5900XT:

    15:01

    Загадка №22 из истории и современной жизни компьютерного железа:

    14:00

    ASUS на CeBIT 2004: ноутбуки, КПК, WLAN-оборудование:

    13:03

    PixelView GeForce FX5900XT Golden Limited: новая версия плат Prolink с кулерами PDF:

    12:49

    EPoX на CeBIT: системные платы, видеокарты, barebone-системы:

    12:04

    Робот Toyota: ездит на колесах и играет на трубе:

    11:57

    Ricoh на CeBIT 2004: новые приводы, новые диски — предварительные планы:

    11:21

    Samsung: во втором полугодии следует ждать дефицита DRAM:

    11:06

    Полупроводниковые нанопроводники вместо нанотрубок:

    10:52

    POLO735 — очередной многоцелевой кулер Thermaltake:

    10:38

    Мировой рынок памяти: тишина накануне CeBIT:

    10:03

    Процессоры Pentium 4 EE и Xeon обзавелись 8-слойным дизайном:

    10:03

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