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    8 марта 2004

    Антивирусы: DrWeb v.4.31b:

    17:40

    Почтовые клиенты и фильтры: InboxShield v.3.0.3.2:

    17:15

    Запись: Nero InCD v.4.1.5.10:

    16:50

    Утилиты: nnCron v.1.89 RC6:

    16:25

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R266 05.03.2004:

    16:00

    Настройщики ОС: Registry Defragmentation v.5.0с:

    15:35

    Настройщики ОС: WinBoost v.4.72:

    15:10

    Запись: CopyToCD/DVD v.2.4.17с:

    14:45

    Утилиты: DVDIdle v.3.35:

    14:20

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.35:

    13:55

    Мультимедиа: Zoom Player v.4.00 Beta 2:

    13:30

    Тестовые приложения: Bench´emAll v.2.55 Beta:

    13:05

    Обмен файлами: eMule v.0.42c:

    12:40

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.0.3:

    12:15

    Samsung присоединяется к исследованиям IBM, Chartered и Infineon:

    12:10

    ALGISTATM8 от Matsushita: поддержка PAL, SECAM, NTSC в одном чипе:

    11:51

    Настройщики ОС: RadLinker v.1.002:

    11:50

    Запись: Nero Burning Rom v.6.3.0.3c:

    11:25

    Обновление прошивки для Quadro4 980 XGL:

    11:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 марта):

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 1 по 7 марта 2004 года):

    10:30

    DG-4 от Konica Minolta: продолжая традиции:

    10:22

    Все драйверы прошедшей недели (с 1 по 7 марта 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 1 по 7 марта 2004 года):

    10:00

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