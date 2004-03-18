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    18 марта 2004

    CeBIT 2004: стенд компании XGI, карты на чипах Volari Duo V8 Ultra, V8, V5:

    21:24

    CeBIT 2004: стенд компании ASUS, системные платы:

    18:21

    iXBT.com – на CeBIT 2004:

    17:21

    CeBIT 2004: стенд компании ASUS, карманные ПК и мобильные телефоны:

    16:39

    Почтовые клиенты и фильтры: InboxShield v.3.0.3.4:

    16:25

    Утилиты: txt2pdf v.7.2:

    16:00

    Архиваторы: PowerArchiver 2003 v.8.8 Beta 1:

    15:35

    Резервное копирование: Backup Watcher for MySQL v.1.7.1:

    15:10

    Утилиты: System Cleaner v.4.94 Build 178:

    14:45

    Утилиты: SpyBuddy v.2.7.5:

    14:20

    WinFast A340 Pro TD — видеокарта Leadtek на NVIDIA GeForce FX 5500:

    13:58

    Запись: DeepBurner v.1.1.0.117:

    13:55

    Настройщики ОС: Magic Utilities 2004 v.3.00:

    13:30

    CeBIT 2004: топливные элементы Toshiba — от концепции к прототипу:

    13:08

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 17 марта):

    13:05

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.38:

    12:40

    Утилиты: DVDIdle v.3.38:

    12:15

    Чистильщики: CleanCenter v.1.33.72:

    11:50

    SiS656 и SiS756: два новых северных моста от SiS с поддержкой PCI Express:

    11:46

    NVIDIA Quadro FX 600 PCI, Quadro FX 700 и первые карты PNY:

    11:39

    Утилиты: CPU Identification v.1.51:

    11:25

    CeBIT 2004: JumpDrive 2.0 Pro 80x и JumpDrive Photo 80x от Lexar Media:

    11:15

    NVIDIA NV40: ждем к 13 апреля?:

    11:15

    Антивирусы: The Cleaner v.4.1:

    11:05

    Запись: Nero Burning Rom v.6.3.1.6:

    10:45

    Диагностика: Central Brain Identifier v.6.1.0.4 Beta Build 0317:

    10:30

    Обновление прошивок для приводов ASUS и MSI:

    10:15

    Kingston выпускает DDR2 SDRAM DIMM — официально:

    10:08

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 марта):

    10:00

    Стандартизация – камень преткновения на пути UWB:

    09:55

    Системные платы MSI на CeBIT: три "девятки":

    09:36

    D530: недорогая 5-мегапиксельная камера Voigtlaender:

    07:00

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