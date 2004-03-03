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    3 марта 2004

    Настройщики ОС: StyleXP v.2.01 Final:

    18:05

    Утилиты: PlexTools Professional v.2.11:

    17:40

    Интернет и сети: Hyena v.5.7 C:

    17:15

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.1.8:

    16:50

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 1 марта):

    16:25

    Мультимедиа: BSPlayer v.1.00 RC1 Build 807:

    16:00

    Повесть о Левшах или Делать ли тонкий ремонт дома?:

    15:57

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.3.93 Build 003:

    15:35

    Настройщики ОС: Safe XP v.1.4.2.27:

    15:10

    MP3-прогрыватель Ritek: скоро в продаже:

    15:00

    Безопасность: pcInternet Patrol v.3.0 Build 1:

    14:45

    UMCi начинает полномасштабный выпуск чипов на 300-мм подложках:

    14:42

    Мультимедиа: DVD Decrypter v.3.2.0.0:

    14:20

    SY-P4VAL Version M — платы SOYO с мультимедийным BIOS:

    14:15

    Веб-браузеры: Avant Browser v.9.01 Build 116:

    13:55

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.0.9:

    13:30

    Мультимедиа: DVD Shrink v.3.1.7 Beta 4:

    13:05

    ConvertX PX-M402U — видеоконвертор MPEG 1/2/4, DivX от Plextor:

    12:58

    Диагностика: Central Brain Identifier v.6.1.0.2 Beta Build 0228:

    12:40

    Кодеки: ffdshow Build 2004-02-27:

    12:15

    VDR-M70K: видеокамера Panasonic с записью на DVD:

    12:06

    PLATINUM GeForce4 MX4000 Value 128MB: карта S/U/M/A/ с 5-нс памятью:

    12:03

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.0.2:

    11:50

    Планы тайваньских компаний на CeBIT 2004: о MSI и Acer:

    11:37

    Кодеки: Lame MP3 v.3.96 Alpha:

    11:25

    3 ГГц Intel Xeon MP с 4 Мб кэша L3: 25% прирост производительности:

    11:06

    Обновление прошивок для DVD-приводов Teac:

    11:05

    Струйные принтеры на службе у медицины: не хотите ли что-нибудь напечатать?:

    10:52

    Неофициальные драйверы для мобильной графики NVIDIA:

    10:45

    Мировой рынок памяти: цены начали расти — начало сезона?:

    10:38

    Новые версии BIOS для видеокарт ELSA:

    10:30

    Обновление драйверов для мониторов Gateway:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 марта):

    10:00

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