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    4 августа 2003

    Пополнение нашего музея: Matrox Impression/Ultima for Compaq:

    21:25

    Внимание! Мерцание 2D в GeForce FX 5900 — ошибка чипа или неудачный дизайн PCB?:

    19:35

    Radeon 9900 (R360) — новая волна слухов:

    18:27

    Продажи процессоров во втором квартале выросли только на 8,2%:

    18:06

    Winbond будет больше привлекать TSMC к производству чипов:

    17:38

    Утилиты: CloneDVD v.1.25:

    17:00

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.3.6:

    16:35

    Intel вступает в Eclipse:

    16:23

    Мультимедиа: RadLight v.4 Alpha 4:

    16:10

    Интернет и сети: eDonkey2000 v.0.49.9:

    15:45

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.5:

    15:20

    Yamhill не умерла – Yamhill ждет своего часа:

    15:07

    Запись: Nero Burning Rom v.6.0.0.11:

    14:55

    Мультимедиа: Quintessential Player Build 55 Beta:

    14:30

    Интернет и сети: The Bat! v.2.00 Beta 1:

    14:05

    4 Гб 40х CompactFlash от Lexar:

    13:53

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.20.00:

    13:40

    Утилиты: Recover4all Professional v.2.21:

    13:20

    AS520-K8 — ноутбук на Athlon 64 (Socket 754) от Arima:

    13:17

    MSI Mega Stick 1: USB-накопитель и не только:

    13:11

    Запись: Blindwrite Suite v.4.5.4:

    13:00

    Поставки цифровых камер в этом году составят 40-45 млн. штук:

    12:55

    Новые драйверы от Omega для Radeon:

    12:40

    Драйверы KX Project v.5.00.3534 для звука от Creative:

    12:25

    У Eclipse еще один сторонник — Intel:

    12:24

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.20 Beta 1:

    12:10

    EPSON Perfection 3170 Photo, 1670 и 1670 Photo: новые сканеры на любой вкус:

    12:01

    Мультимедиа: XMPEG v.5.0 Final:

    11:55

    Концепт бесшумного настольного ПК Zalman — TNN500A:

    11:48

    Обновление прошивок для DVD-RW-привода от Pioneer:

    11:35

    Новые драйверы для контроллеров HighPoint:

    11:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 августа):

    11:15

    I-O Data — видение адаптера xD Picture Card в собственном свете:

    11:14

    EPSON Stylus C64 и Stylus C84: цветные струйные принтеры для дома и офиса:

    10:59

    ProLite E431S — линейка новых 17" мониторов iiyama:

    10:57

    Все Firmware прошедшей недели (с 28 июля и по 3 августа 2003 года):

    10:50

    MAUSB-100 — USB-адаптер xD-Picture card от Olympus:

    10:43

    Все драйверы прошедшей недели (с 28 июля и по 3 августа 2003 года):

    10:40

    Все BIOS прошедшей недели (с 28 июля и по 3 августа 2003 года):

    10:30

    Рынок памяти: DDR333 — по-прежнему фаворит:

    10:23

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