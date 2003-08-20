  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 августа 2003

    Спрос на недорогие brandname-ПК стимулировал контрактные цены:

    16:08

    Infineon пытается начать продажи RLDRAM в Китае:

    15:20

    P4S800D: системная плата ASUS Wi-Fi@HOME на чипсете SiS 655FX:

    15:13

    Dell обновляет линейку Inspiron моделью Inspiron 8600:

    14:18

    Corega GSW4P и GSW8: гигабитные коммутаторы для российского рынка:

    14:02

    DVD и CD – на одном диске? Почему бы и нет!:

    13:05

    Новая цифровая камера CANON EOS Kiss Digital, официально:

    13:01

    Завтрашний релиз: Kodak EasyShare DX6490 Zoom:

    12:55

    В Корее лучшая DRAM — это флэш:

    12:14

    Eden ESP7000: новый встраиваемый процессор от VIA:

    11:35

    Некоторые характеристики КПК Pocket Loox 610:

    11:30

    Медные радиаторы на BGA-чипы от OCZ:

    11:02

    PSiRAM: быстрая псевдостатическая память от Tezzaron:

    10:43

    Пополнение нашего компьютерного музея: видео карта Creative Blaster Extreme PCI:

    10:36

    Рынок памяти: падение цен — результат отсутствия спекулятивных сделок?:

    10:33

    Eliminator 2: еще одна охлаждающая система от OCZ для Pentium 4:

    10:07

    SL-848P-L: первая плата от Soltek на чипсете i848P:

    09:57

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018