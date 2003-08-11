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    11 августа 2003

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7 Beta 37:

    20:00

    Утилиты: Fresh UI v.6.25:

    19:35

    Интернет и сети: FileZilla v.2.1.9a:

    19:10

    Интернет и сети: Kerio WinRoute Firewall v.5.1.0 Beta 4:

    18:45

    Утилиты: ISO Commander v.1.1.020 Beta:

    18:20

    Мультимедиа: Twins Video Player v.1.5:

    17:55

    Утилиты: FineView v.0.68 Beta 15:

    17:30

    Тайваньские производители DRAM пытаются опередить собственные планы:

    17:21

    Broadcom и Intel помирились:

    17:11

    Утилиты: System Cleaner v.4.92:

    17:05

    Интернет и сети: SpamPal v.1.31 Beta:

    16:40

    DC3410: 2-мегапиксельная цифровая камера BenQ для новичков:

    16:39

    Утилиты: AbsoluteShield Track Eraser v.3.22:

    16:15

    Интернет и сети: Spam Manager v.0.91:

    15:50

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.3.9:

    15:25

    Утилиты: CleanCenter v.1.32.102:

    15:00

    Мультимедиа: DivX Pro Beta 2 — "Kaukura":

    14:35

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.0 RC2:

    14:15

    Hynix повышает цены на SDRAM в ожидании высокого спроса:

    14:15

    Планы Soltek по представлению системных плат в 3 и 4 квартале:

    13:56

    Мультимедиа: DVD Shrink v.3.0 Beta 3:

    13:55

    Утилиты: nVHardPage v.1.52.0b:

    13:35

    Мультимедиа: BSPlayer v.0.86 Build 500:

    13:20

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.00 RC1:

    13:05

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    12:50

    LUMIX DMC-LC43 и DMC-FZ2 — две новых камеры Matsushita:

    12:48

    Обновление прошивок для видеокарт Gainward:

    12:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 августа):

    12:30

    Все Firmware прошедшей недели (с 4 и по 10 августа 2003 года):

    12:20

    Все драйверы прошедшей недели (с 4 и по 10 августа 2003 года):

    12:10

    Все BIOS прошедшей недели (с 4 и по 10 августа 2003 года):

    12:00

    Hynix представила 1 Гбит чипы DDR2 DRAM:

    11:44

    Latitude X300 — линейка Centrino-ноутбуков Dell на Pentium M:

    10:40

    VIA объединяет процессорное отделение и VPSD:

    10:23

    Рынок памяти: трейдеры переоценили возможный спрос:

    10:07

    ATI и Nvidia договариваются о ценах?:

    09:13

    Системные платы GIGABYTE P4 Titan GT, официально:

    09:01

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