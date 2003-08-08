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    8 августа 2003

    Novell продолжает разработку NetWare:

    17:04

    Novell продолжает разработку NetWare:

    17:03

    Мультимедиа: mp3Trim v.1.86 Beta 1:

    15:50

    Мультимедиа: Quintessential Player Build 56 Beta:

    15:25

    52x32x52 CD-RW-привод с интегрированным 7-в-1 картоводом I/OMagic:

    15:09

    Finecam S5R — 5 мегапиксельная камера Kyocera:

    15:03

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7 Beta 32:

    15:00

    Интернет и сети: BearShare v.4.3.0 Beta 122:

    14:35

    Утилиты: PropertyEditor v.3.4:

    14:10

    LL-T2015 — 20,1" ЖК-мониторы Sharp:

    13:52

    Мультимедиа: Easy CD Ripper v.2.0:

    13:45

    Tachyon G9800 PRO-M — видеокарта Tyan на ATI RADEON 9800:

    13:12

    Интернет и сети: Bandwidth Monitor Pro v.1.23:

    13:10

    Интернет и сети: ReGet Pro v.3.3 Build 186:

    12:55

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.3.8:

    12:45

    FP731 — пополнение линейки 17" мониторов BenQ:

    12:34

    Интернет и сети: Kerio WinRoute Firewall v.5.1.0 Beta 3:

    12:25

    FirewireDirect Ultra III 800: внешние HDD с интерфейсом FireWire 800:

    12:23

    Интернет и сети: eDonkey2000 v.0.49.12:

    12:15

    DRW-0402P/D — привод 4х DVD-Dual от Asustek:

    12:13

    Интернет и сети: Opera v.7.20 Beta 3 для Windows:

    12:05

    Неофициальная Intel Chipset Software Installation Utility от Gigabyte:

    11:55

    Intel снижает поставки популярных процессоров дистрибуторам:

    11:47

    IBM и Red Hat перед SCO в долгу не останутся или причем здесь Microsoft:

    11:05

    IBM и Red Hat наносят ответный удар по SCO:

    11:03

    Рынок памяти: корейцы против затишья:

    11:02

    IBM будет оснащать Opteron свои новые рабочие станции:

    10:26

    Infineon продает UMC свою долю в UMCi:

    09:29

    Российские ЖК-мониторы на основе матрицы LG Phillips:

    09:25

    Chartered, IBM и Infineon начинают совместную разработку 65-нм техпроцессов:

    09:15

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